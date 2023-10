L’attentat en Belgique traumatise la presse européenne, la décision forte du Barça pour Lewandowski

L’Europe sous le choc après l’attentat terroriste en Belgique, le FC Barcelone a tranché pour l’avenir de Robert Lewandowski, terrible sanction à venir pour Nicolò Fagioli, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Nuit de terreur en Belgique Nouvelle effroyable en Belgique. Le supplément sport de La Dernière heure parle d’«horreur» dans son édition du jour. En amont de la rencontre entre la Belgique et la Suède, 2 personnes ont été abattues à Bruxelles par un terroriste se revendiquant de l’État islamique. La rencontre a été interrompue à la mi-temps alors que les deux équipes étaient dos à dos. Évidemment, le football est le cadet des soucis dans ce genre d’évènements. Les 35 000 spectateurs présents au stade ont dû patienter avant d’être évacués du stade. Comme le rapporte la RTBF, les supporters ont fait preuve de solidarité. Des «Sweden, Sweden» ont retenti dans toute l’enceinte avant que les fans entonnent le traditionnel chant «Tous ensemble» pour montrer leur unité face à la situation. En ce mardi matin, c’est toute la presse européenne qui est sous le choc. En France, le journal L’Équipe relaye cet acte terroriste dans ses pages intérieures. La Gazzetta dello Sport parle d’une nuit de «terreur» alors qu’en Espagne, le journal AS évoque une «tragédie». Le niveau antiterroriste à Bruxelles a été porté à quatre et selon France Info, la sécurité sera renforcée ce mardi au stade Pierre Mauroy où aura lieu le match amical entre la France et l’Écosse. Le Barça veut blinder Lewandowski Deco a du boulot depuis son arrivée en tant que directeur sportif du FC Barcelone. La prolongation de Robert Lewandowski fait partie de ses priorités. Le but est de le prolonger d’une saison supplémentaire. Le Barça considère que Lewandowski a encore de belles années à venir devant lui malgré ses 35 ans. Le but étant aussi d’écarter la menace de l’Arabie saoudite. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Polonais, a fait l’objet de propositions folles du pays du Golfe cet été. L’objectif étant donc de sécuriser l’avenir à ce poste à court terme et de permettre à la future recrue Vitor Roque de progresser doucement. Deco a accordé un entretien exclusif au Mundo Deportivo dans lequel il explique que le Brésilien est prêt à relever le challenge du Barça. Lourde sanction à venir pour Fagioli En Italie, petit point sur le scandale des paris sportifs et Fagioli va être fixé sur son sort. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, «l’arrêt arrive» pour le joueur de la Juventus. Empêtré dans une sale histoire de paris sportifs, l’Italien s’était montré très coopératif avec la justice dans le but d’alléger au maximum sa peine. L’entourage du joueur turinois pensait pouvoir conclure un accord sur 7-8 mois, mais le parquet fédéral fait pression pour une suspension d’un an. Pour rappel, le joueur de 22 ans aurait dépensé près d’un million d’euros en quelques mois.