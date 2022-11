L’artiste KS Bloom dit avoir été passé à tabac par des policiers sénégalais

Étoile montante de la musique en Afrique francophone, Kévin Koné, dit KS Bloom, n’est plus à présenter. Le jeune homme possède déjà une belle discographie avec des morceaux à succès tels que « Commando » ou « c’est Dieu ». Sur ce dernier, son succès a été tel qu’un remix a été réalisé avec l’artiste chanteuse nigériane Chidinma. Compte tenu de sa popularité grandissante, KS Bloom effectue des prestations régulièrement aux quatre coins du continent africain. C’était le cas ce 13 novembre à Dakar où il devait assurer un show au Grand Théâtre. Mais sur ses réseaux, l’Ivoirien est revenu sur une mésaventure dont il a été confronté lors de sa visite au pays de la Teranga du jeudi 10 novembre à 23h au vendredi 11 novembre à 3h du matin. « J'ai été battu par les agents de police sénégalais à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures », dit-il. D'après lui, les hommes en tenue l'auraient passé à tabac parce qu'un policier l'aurait poussé et qu'il se serait plaint aux supérieurs de ce derniers. “Que Dieu aide l'Afrique”, lance-t-il dépité. Sur le net, ses fans compatissent et s’insurgent contre les forces de l’ordre sénégalais.