L'année académique 2023-2024 ne souffrira d'aucune perturbation : Les assurances du ministre de l'Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation rassure que l'année académique 2023-2024 ne souffrira d'aucune perturbation. Après sa rencontre avec le Saes, le ministre que tous les acteurs œuvrent pour un seul objectif : travailler à avoir l’université la plus performante possible. "J'ai rencontré le Saes nous avons discuté. Nous avons le même objectif c'est que l'université soit la plus performante possible et nous travaillerons à cela. Selon le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s'est réuni récemment, il avait décidé de poursuivre l'année après les événements du 1er juin 2023 à distance. Le conseil académique a décidé de terminer l'année avec des cours à distance ensuite on verra comment reprendre la nouvelle année", a expliqué le ministre. Le ministre était à Mbour pour inaugurer l'espace numérique ouvert, l'un des plus importants si l'on s'en tient à ses explications, car regroupant 4 438 étudiants. "La réception de cet ENO va permettre à l’Université de mieux former les étudiants du département de Mbour grâce aux nombreuses commodités techno-pédagogiques qu’il offre. Je veux citer : un amphithéâtre de 200 places doté d’un système de visioconférence, deux open space de 100 places chacun, une salle de visioconférence, une connexion Internet haut débit, un espace administratif, une salle de télémédecine, etc.", explique le Minsitre. Selon lui l'Eno contribue de manière significative au développement du capital humain, offrant des formations qualifiantes et performantes grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC). En outre, les diplômés en Licence et Master des promotions 3, 4, 5, 6 et 7, soit 804 étudiants de l’Espace numérique ouvert (ENO) de Mbour ont reçu leur parchemin des mains du ministre. Le Pr Moussa Lo, recteur, se rappelle d'un "fameux" article qui date de 2015, écrit par le journal "le Monde" réalisé à l’ENO de Mbour titré en gros : « Le calvaire des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal ». "Je vais citer quelques passages : "Ne leur dites pas qu’ils sont les heureux élus d’un des projets les plus audacieux du pays. L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) est pour eux synonyme d’une aventure mal préparée dont ils se sentent aujourd’hui les cobayes et peut-être demain les victimes. Dans le couloir aux murs fraîchement repeints d’une villa aux formes désuètes de la petite ville côtière de Mbour, à 80 km au sud de Dakar, Serigne, 24 ans, attend de recevoir son ordinateur". Aujourd'hui, il se réjouit que l'Eno puisse relever tous les défis jusqu'à célébrer ses 10 ans d’existence sous le thème : « 10 ans de proximité, l'UN-CHK, un atout pour les terroirs ». L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, ex-UVS) a opté pour la décentralisation de ses « Graduation Days » afin de se rapprocher davantage des communautés locales et de matérialiser ainsi son slogan « Foo nekkeu Foofula ».