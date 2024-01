L’OM a trouvé son latéral gauche, Manchester United a pris une grande décision pour son futur

L’OM est en pleine discussion avec Nantes pour Quentin Merlin, Manchester United réfléchit à un déménagement et Kalvin Phillips a tranché pour son avenir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Quentin Merlin bientôt Phocéen Comme on vous l’a révélé hier, un accord a été trouvé entre Quentin Merlin et l’OM. Il va devenir le nouveau latéral gauche marseillais. Les discussions ont en parallèle avancé entre les clubs. À en croire les indiscrétions de nos confrères de Ouest France, les échanges sont sur le point d’aboutir. Marseille aurait formulé une première offre, dont le montant se situerait autour des 8 millions d’€. Cette dernière a été repoussée par la direction du FC Nantes. Les deux clubs pourraient s’entendre sur un transfert dont le FCN attend au moins 12 millions d’euros. Quentin Merlin se serait mis d’accord avec l’OM sur un contrat de 3 ans et demi. Manchester United prépare les cartons Manchester United va bientôt déménager d’après The Manchester Evening News. Carrington est la base d’entraînement de Man United depuis 2000, mais il a besoin d’améliorations majeures. Il est obsolète par rapport à ses grands concurrents de Premier League. United a déjà exploré la possibilité d’acheter des terres agricoles à proximité, mais a convenu que le club pourrait rencontrer des problèmes pour construire des terrains de football sur des sols utilisés pour la production alimentaire. Du coup, d’après le journal, des discussions informelles ont eu lieu entre hauts responsables sur un éventuel déménagement. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait publiquement ridiculisé les installations dans une interview incendiaire sur Talk TV. Ça n’a pas été oublié par les fans. Kalvin Phillips reste en PL Le dossier Kalvin Phillips va enfin prendre fin. Le joueur est prêt à quitter City à cause de son manque de temps de jeu. Crystal Palace, Newcastle et la Juventus se sont tous renseignés à son sujet, mais à en croire la presse anglaise, il semble que West Ham va bientôt gagner la course. Le milieu de terrain anglais est "très ouvert" à rejoindre les Hammers en prêt. Les deux clubs négocient le montant du prêt payant, et potentiellement une clause d’option d’achat.