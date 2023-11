L’Europe tombe sur le PSG, le FC Barcelone s’enflamme pour les Joãos

Le PSG prend cher après la polémique du pénalty, le FC Barcelone se régale de sa qualification en 8es de final et l’Atlético de Madrid revient sur le devant de la scène, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’Europe pas tendre avec le PSG En Angleterre, on crie tout simplement au scandale après le nul du PSG face à Newcastle (1-1) ! Dans le viseur de la presse locale, c’est le pénalty transformé par Kylian Mbappé dans les derniers instants du match après une main de Valentino Livramento ! Pour The Times, ils sont «hors de leur portée. Les espoirs européens de Newcastle sont en péril : un penalty de Mbappé à la 98e minute les prive d’une belle victoire à Paris.» The Guardian parle de «canicule à Paris. Mbappé et la VAR font tomber Newcastle à la dernière minute.» Mais les quotidiens les plus virulents sont les tabloïds du pays à l’image du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mot avec la Seine pour reprendre le «insane», donc «insensé ! Les Brillants Toons volés par une controverse cruelle et tardive sur un pénalty dans la farce parisienne», insiste la publication. Le Daily Star n’est pas plus tendre et placarde que Newcastle a été : «Volé par la France.» Pour le Daily Express, Newcastle a vécu un «supplice. Le pénalty de Mbappé brise les cœurs, mais les Magpies restent dans le coup.» Mais cette fin de match épique fait aussi le tour d’Europe et l’Angleterre n’est pas seule à crier au scandale. L’Espagne aussi est choquée par cette décision. AS estime que «la VAR vole à la rescousse du PSG» ! Enfin, Sport annonce que «Mbappé sauve le PSG grâce à un pénalty de dernière minute» ! Bref, les dernières minutes de cette rencontre pourraient coûter cher à la fin de cette phase de poules. Le FC Barcelone remercient ses Joãos La belle victoire du FC Barcelone à domicile face au FC Porto (2-1) fait les gros titres en Espagne. Belle victoire sur le plan comptable car dans le jeu, les Blaugranas ont été bousculés ! Mais pour Sport, l’essentiel est ailleurs, ce qui compte, c’est la qualification du club catalan ! «Enfin, les 8es», placarde le quotidien local, après deux échecs consécutifs en phase de poules de la compétition. «Un but de Cancelo et un autre de João Félix ont permis au Barça de battre Porto et de se qualifier pour le tour suivant. Cette victoire est un soulagement pour le Barça de Xavi, qui met fin à une mauvaise série européenne et retrouve le ton du jeu.» Car effectivement ce qui est mis en avant ce matin, c’est la performance des deux buteurs portugais, João Cancelo et João Félix ! Pour Mundo Deportivo, le Barça peut remercier les «Joãos et filer en 8es de finale !» Mais c’est aussi au Portugal que les deux cracks font les gros titres car le Correio da Manhã placarde que «Cancelo et Félix battent les Dragões» ! Pour A Bola, «le coût est élevé» pour les deux joueurs alors que O Jogo estime que Porto a été «abattu par un tir ami» ! Le club lisboète conserve tout de même ses chances de qualification lors de la dernière journée… Le FC Barcelone remercient ses Joãos La belle victoire du FC Barcelone à domicile face au FC Porto (2-1) fait les gros titres en Espagne. Belle victoire sur le plan comptable car dans le jeu, les Blaugranas ont été bousculés ! Mais pour Sport, l’essentiel est ailleurs, ce qui compte, c’est la qualification du club catalan ! «Enfin, les 8es», placarde le quotidien local, après deux échecs consécutifs en phase de poules de la compétition. «Un but de Cancelo et un autre de João Félix ont permis au Barça de battre Porto et de se qualifier pour le tour suivant. Cette victoire est un soulagement pour le Barça de Xavi, qui met fin à une mauvaise série européenne et retrouve le ton du jeu.» Car effectivement ce qui est mis en avant ce matin, c’est la performance des deux buteurs portugais, João Cancelo et João Félix ! Pour Mundo Deportivo, le Barça peut remercier les «Joãos et filer en 8es de finale !» Mais c’est aussi au Portugal que les deux cracks font les gros titres car le Correio da Manhã placarde que «Cancelo et Félix battent les Dragões» ! Pour A Bola, «le coût est élevé» pour les deux joueurs alors que O Jogo estime que Porto a été «abattu par un tir ami» ! Le club lisboète conserve tout de même ses chances de qualification lors de la dernière journée…