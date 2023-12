L’Europe se déchaîne contre la Super League, la grande décision d’Antoine Griezmann pour son avenir

La guerre est déclarée pour la Super League et Antoine Griezmann va sceller son avenir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’Angleterre se soulève… En Angleterre, là aussi cette annonce pour la Super League a fait grand bruit ! Évidemment, la Premier League a vivement critiqué cette décision et le projet. Ce matin, le Daily Mirror placarde un cinglant : «le football n’est pas à vendre» ! Selon lui, «la Super League coule sans laisser de traces. L’UEFA est soulagée par le pouvoir des supporters qui met fin au projet de Super League européenne malgré la levée de l’interdiction pour les clubs». Plus globalement, le Daily Express va dans le même sens avec ce titre «le football n’est pas à vendre.» Pour le Daily Mail, «la Super League est boudée», l’Angleterre n’en veut pas. Mais… Tous les clubs doivent sortir du bois pour apporter leur soutien et certains mettent la pression à Arsenal et Liverpool qui n’ont pas encore annoncé leur opposition officielle, comme le rapporte The Daily Telegraph. …l’Espagne savoure ! Évidemment, l’Espagne se félicite après cette annonce. On rappelle que le FC Barcelone et le Real Madrid sont les clubs qui n’ont jamais abandonné le projet et militent depuis le début de ces annonces en 2021. Marca se désole presque que la plupart des clubs européens ne suivent pas la tendance et annonce sur sa Une : «La justice est d’accord avec lui, mais le football ne soutient pas ce modèle. La Cour de justice de l’UE estime qu’il y a "abus de pouvoir de la part de l’UEFA et de la FIFA". Elles ne pourront pas sanctionner ceux qui participent à une autre compétition.» Même son de cloche sur la couverture de AS, «la Cour européenne de justice a estimé que l’UEFA et la FIFA "abusent de leur position dominante" et que l’interdiction de la nouvelle compétition est "illégale". Le tournoi parrainé par Madrid comporterait trois divisions et serait accessible gratuitement à la télévision. Ceferin, Tebas et les grands clubs rejettent le projet et prévoient un long procès.» Pour le quotidien catalan Sport, cela ne fait aucun doute : «Le Barça et Madrid changent l’histoire. Joan Laporta et Florentino Pérez célèbrent la décision qui permet à la Super League de faire un pas de géant dans la révolution du football européen.» L’autre club qui a toujours soutenu le projet, c’est la Juventus alors forcément le journal turinois Tuttosport se réjouit de cette décision et balance que «tout le monde est libre» ! Le quotidien parle d’une décision «historique, la Cour de Justice européenne ouvre la Super League». Griezmann va prolonger à l’Atlético de Madrid Des nouvelles de l’avenir d’un Français à l’Atlético de Madrid. Ce n’est pas n’importe qui, c’est la légende du club : Antoine Griezmann. Et le journal AS nous apprend, en reprenant les déclarations du président des Colchoneros, que l’international français va prolonger son contrat avec l’Atlético. «La prolongation de Griezmann est en bonne voie. Cerezo annonce que le club travaille déjà sur un nouveau contrat» avec le Français. Le président madrilène a été clair lors du traditionnel déjeuner de Noël avec les médias : «Avant que vous m’interrogiez sur la prolongation de Griezmann, je vous répète ce que je dis tous les jours, tout est en cours. Nous vous le dirons l’année prochaine.» Bref, Griezmann voit son avenir à l’Atlético mais… peut-être pas avec le même équipementier. En effet, selon nos informations, le natif de Mâcon veut quitter Puma en fin de saison. Et ce serait Decathlon qui tiendrait la corde pour avoir le champion du Monde comme égérie dans les prochains mois. Signer un joueur du calibre d’Antoine Griezmann, qui bénéficie d’une aura internationale serait un coup de génie de la part de la marque française qui lui permettrait de franchir un cap et de faire une entrée fracassante dans le marché de la chaussure… À suivre.