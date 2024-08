L’Europe choquée par le tirage du PSG, la presse espagnole s’inquiète pour le Real Madrid

L’Europe parle du parcours de l’enfer du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, La presse espagnole constate la fragilité du Real Madrid, Jonathan Tah ne quittera pas le Bayer Leverkusen, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’enfer pour le PSG Du côté de L’Équipe, on évoque l’énorme tirage du PSG en Ligue des Champions. « Du lourd et de l’inédit », placarde le journal. « Ce ne sera pas facile , maisloin d’être insurmontable pour le PSG. Les confrontations contre City, le Bayern, l’Atlético et Arsenal sont enthousiasmantes », analyse le média français. « Terreur pour le PSG », titre Marca. Même son de cloche pour le Corriere dello Sport qui parle d’un « enfer » pour Paris. « Le PSG, obsédé par la conquête de la Ligue des Champions sous la direction de Nasser Al-Khelaïfi, devra surmonter un groupe extrêmement difficile », ajoute le média italien. Le Real Madrid ciblé par la presse espagnole On assiste vraiment à une situation plus que délicate pour le Real Madrid qui a été mis en échec par Las Palmas, 1-1, hier soir. « Bloqués », placarde AS. « Difficulté au démarrage », surenchérit Marca ce matin. Pour AS, « le Real Madrid a montré des signes inquiétants lors de son match contre Las Palmas, concédant un but tôt et peinant à réagir ». Malgré les changements tactiques d’Ancelotti à la mi-temps, l’équipe n’a pas réussi à dominer et a dû se contenter d’un match nul grâce à un penalty de Vinicius. Jonathan Tah ne partira pas Malgré les efforts publics de son agent Pini Zahavi et la pression exercée avant la clôture du marché des transferts, Jonathan Tah ne quittera pas le Bayer Leverkusen cet été, selon Bild. Vers 18 heures hier, les discussions ont échoué, et le défenseur central restera au club pour une saison supplémentaire. Le Bayern Munich et le FC Barcelone, intéressés par Tah, ont été informés de la situation. Leverkusen n’a pas cédé, exigeant au moins 30 millions d’euros pour un transfert, un montant que ni le Bayern ni Barcelone n’étaient prêts à payer. Jonathan restera donc sous les ordres de Xabi Alonso.