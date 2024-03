L’Europe choquée par la lourde suspension de Paul Pogba, le FC Barcelone a rejeté des offres démentielles pour Ronald Araujo

La grosse sanction de Paul Pogba fait le tour d’Europe, le FC Barcelone a pris des décisions fortes avec Ronald Araujo, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La France pleure Pogba En France, il est question de la bombe d’hier, la lourde suspension de Paul Pogba. La Pioche a écopé de 4 ans de suspension après un test positif à la testostérone. Pour le journal L’Équipe, «Pogba, c’est toujours plus bas.» «À bientôt 31 ans, Pogba a été condamné à quatre ans de suspension par l’agence nationale antidopage italienne. Jamais un footballeur français n’avait écopé d’une peine aussi lourde. Le champion du Monde 2018 a annoncé qu’il fera appel devant le TAS.» Le Parisien revient aussi sur cette annonce sur sa couverture, tout comme Le Figaro Sport qui parle de «descente aux enfers pour Paul Pogba.» «L’enfer pour Pogba» À l’étranger aussi cette nouvelle fait beaucoup de bruit ! Notamment en Italie où le Français est encore sous contrat avec la Juventus. C’est Tuttosport, le journal turinois, qui revient sur cette sombre affaire et placarde que c’est «l’enfer pour Pogba» ! De son côté, La Gazzetta dello Sport estime que «Pogba est abasourdi.» Forcément, en Angleterre, où Pogba a évolué sous les couleurs de Manchester United, cette sanction fait aussi couler beaucoup d’encre comme sur la Une du Daily Star qui parle de «coeur brisé» pour la Pioche. Le Daily Mail titre sur la lourde peine du Français. Enfin, en Espagne aussi cela fait la Une des journaux locaux comme le Mundo Deportivo qui est choqué par les quatre ans «de suspension pour dopage pour Pogba». Bref, c’est toute l’Europe du foot qui est sous le choc de cette lourde sanction qui touche un champion du monde. Le FC Barcelone a retenu Araujo Au FC Barcelone, Mundo Deportivo nous apprend que le club catalan aurait pu largement renflouer ses caisses cet hiver… En effet, comme l’indique le journal local sur sa Une, le Barça a refusé des offres absolument folles de la part du Bayern Munich pour Ronaldo Araujo ! On parle là de «80 M€ + 10 M€» soit 90 M€ en tout. Mais les Blaugranas ont refusé comme l’explique le quotidien. «Le Barça a rejeté en janvier deux super offres du Bayern Munich pour le défenseur central uruguayen, qu’il considère comme intouchable et qu’il entend prolonger pour le blinder.» Un choix fort du Barça qui compte sur son joueur pour les années à venir !