L’Europe attend Kylian Mbappé au tournant, le Barça accélère sur le dossier Luis Diaz

La première de Mbappé est imminente, Barcelone veut s’offrir Luis Diaz et Naples souhaite conclure trois transferts, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La première de Mbappé scrutée dans toute l’Europe L’énorme attraction en Espagne, c’est la finale de Supercoupe d’Europe entre l’Atalanta et le Real Madrid. Et un homme capte toute l’attention, c’est Kylian Mbappé. Marca lui dédie sa une, pour celui qui va disputer son premier matche officiel avec les couleurs de la Maison Blanche. C’est le premier défi de Mbappé comme le précise AS. Partout en Europe, sa performance sera scrutée. Ça commence ici pour l’équipe. Au Portugal, O Jogo annonce que Mbappé est prêt à s’asseoir sur le trône. Et enfin en Angleterre, le Mirror confirme que Mbappé est bien un galactique. Barcelone se penche sur Luis Diaz Le club catalan doit être compétitif et s’active pour se renforcer. Et selon les informations de Sport, Deco a décidé d’accélérer sur le cas Luis Diaz. Comme le Barça n’a pas encore trouvé de solution avec Bilbao pour régler le dossier Nico Williams, le club travaille en parallèle sur ce dossier. Un dossier qui malgré les rumeurs existantes, s’annonce difficile. Manchester City, après l’énorme vente de Julian Alvarez 95 M€ à l’Atlético de Madrid, dispose d’une grosse enveloppe pour recruter le Colombien, l’une de leurs priorités. Le Barça ne peut pas rivaliser financièrement avec City, surtout que le prix de Luis Diaz de 70 M€, est plus élevé que Nico Williams. Si le Barça galère pour Nico Williams, c’est encore moins probable qu’il réussisse à attirer le jour de Liverpool. Naples veut boucler 3 dossiers Le Corriere dello Sport indique que le directeur sportif de Naples s’est envolé en Angleterre pour boucler trois dossiers. D’abord celui de Lukaku, où Naples a envoyé une offre de 25 M€ + 5 M€ de bonus à Chelsea. Dans ce voyage, il est aussi question d’attirer Billy Gilmour. Naples est confiant dans ce dossier après avoir formulé une offre de 10 M€ à Brighton. Enfin, à la recherche d’un milieu de terrain physique, Scott McTominey de Manchester United est un profil qui plaît.