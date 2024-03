L’Espagne pleure pour Thibaut Courtois, le FC Barcelone prend une décision radicale pour ses pépites

L’énorme coup dur pour Thibaut Courtois fait les gros titres en Espagne, le FC Barcelone veut blinder ses pépites et Manchester United a choisi son prochain coach, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’Espagne dégoûtée pour Courtois On l’a appris hier, Thibaut Courtois est à nouveau blessé et va connaître une saison blanche. Comme l’a annoncé hier le Real Madrid, il souffre d’«une déchirure du ménisque interne au genou droit.» Marca déplore cette nouvelle blessure du Belge après sa rupture des ligaments croisés sur l’autre jambe. «Courtois est à nouveau cassé. C’est une triste nouvelle. Il dit adieu à la saison mais promet de revenir plus fort.» Le journal AS aussi est dégoûté car Courtois est «cassé. Il fait ses adieux à la saison après s’être déchiré le ménisque interne de la jambe droite. Le gardien de but était en phase finale de rétablissement après une grave blessure à l’autre genou. Un rendez-vous est prévu aujourd’hui pour connaître son évolution. Ce nouveau contretemps l’éloignera des terrains pendant six à huit semaines», ajoute le quotidien. Forcément, en Belgique aussi cette annonce fait les gros titres de La Dernière Heure ! Bref, on espère vite revoir Courtois sur les terrains à son meilleur niveau… Opération blindage au FC Barcelone La jeunesse du FC Barcelone prend le pouvoir au sein du club catalan mais aussi avec la sélection espagnole ! Mundo Deportivo estime que les Lamine Yamal ou encore Pau Cubarsí sont en «pleine montée en puissance» ! «Les performances spectaculaires des jeunes du Barça ont fait grimper leur valeur. Lamine, Cubarsí et Fermin font de l’équipe la plus précieuse du championnat.» Pour Sport, «l’avenir leur appartient. Lamine et Cubarsí sont aujourd’hui et demain pour le Barça et la Roja. Luis de la Fuente, fin connaisseur de la carrière, mise sur eux sans regarder leur âge.» Et forcément, toute cette lumière pourrait attiser les convoitises. Dans ses pages intérieures, le journal AS rapporte que le club blaugrana va avancer sur une grande vague de prolongation pour ses pépites. «Opération blindage pour les baby-barça. Le club étudie les revalorisations de Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Victor Fort et Marc Guiu. Le but est de protéger les révélations du centre de formation du Barça.» L’avenir s’annonce peut-être radieux pour le club catalan… Ratcliffe prépare une révolution à Manchester United En Angleterre, une bombe fait la Une de tous les journaux du pays ce matin, c’est le choix de Sir Jim Ratcliffe pour le futur coach de Manchester United. Le dirigeant des Red Devils veut se séparer d’Erik ten Hag à la fin de la saison et comme le placarde le Daily Mirror, le milliardaire a choisi Gareth Southgate, l’actuel sélectionneur anglais. «La révolution de Ratcliffe commence. Manchester United s’intéresse à Gareth. Sir Jim veut que Southgate soit le nouveau manager à Old Trafford.» Le Daily Star s’amuse et titre : «Southgate, tu es le bon. Gareth, un choix qui intéresse United. Ratcliffe veut le boss de le boss de l’Angleterre à Old Trafford.» Même son de cloche sur la couverture du Daily Express qui reprend cette information : «Sir Jim Ratcliffe fait de l’entraîneur anglais le candidat numéro 1 pour mener sa révolution à Manchester United.» Bref, l’avenir se dessine à Manchester United et Erik ten Hag a du souci à se faire…