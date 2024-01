L'Espagne instaure un visa de transit aéroportuaire pour les Sénégalais

L'Espagne a annoncé mercredi que les Sénégalais faisant escale dans ses aéroports devront désormais être munis d'un visa de transit, alors que l'aéroport de Madrid fait face à un afflux inédit de demandeurs d'asile, bloqués dans les zones d'accueil dédiées. La mesure entrera en vigueur le 19 février, a annoncé l'ambassade d'Espagne au Sénégal sur le réseau social X, sans donner d'autre explication. Cette annonce intervient quelques jours après la mise en place d'une mesure similaire en Espagne pour les ressortissants kényans. L'aéroport de Madrid, le plus fréquenté d'Espagne, a connu une "augmentation exponentielle" du nombre de demandeurs d'asile, et les zones d'accueil qui leur sont réservées s'en trouvent débordées, selon la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR). "La surpopulation et les conditions insalubres ont atteint des niveaux critiques, provoquant des épidémies de punaises de lit, une accumulation d'ordures et une pénurie de serviettes de bain", a alerté dans un communiqué cette organisation non gouvernementale. L'ONG s'est également plainte des retards dans le traitement des demandes d'asile. Sur les 390 personnes bloquées dans des conditions "indignes" à l'aéroport, environ 182 n'ont pas pu formaliser leurs réclamations, indique-t-elle. Les syndicats de police se plaignent depuis des semaines du fait que de nombreux détenteurs de passeports sénégalais censés se rendre au Brésil ont demandé l'asile lors d'une escale à Madrid.