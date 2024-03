L’Espagne est totalement folle de Mbappé, Marcus Rashford désavoué par le vestiaire de Manchester United

L’Espagne se régale de la nouvelle prestation de Kylian Mbappé, la polémique de la sortie nocturne de Marcus Rashford a laissé des traces et Harry Kane célébré après la qualification du Bayern Munich, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «Démolisseur, inarrêtable» En Espagne, on met en avant la prestation aboutie de Kylian Mbappé, hier soir, face à la Real Sociedad (2-1) ! Mundo Deportivo n’y va pas par quatre chemins et placarde carrément que «Mbappé, tue le rêve. Deux buts de la star française au début de chaque période ont mis fin aux options déjà rares d’une équipe de la Real qui n’a réagi qu’avec les changements.» Au delà de ça, c’est toute la presse espagnole qui s’enflamme pour le champion du monde 2018, notamment à Madrid où l’on est impatient de le voir évoluer sous le maillot du Real Madrid. AS a hâte de voir «le démolisseur» en action. «La Real Sociedad est éliminée de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Mbappé», juge le quotidien. Marca aussi régale sur sa couverture avec ce titre : «Mbappé est inarrêtable» ! «Il a détruit la Real Sociedad avec un doublé et compte sept buts en cinq matchs en Espagne», met en avant le journal madrilène. La version catalane de Mundo Deportivo parle de «beaucoup de Mbappé»… Et enfin, Sport estime que «Mbappé frappe la Real Sociedad» pour qualifier le PSG en quarts de finale ! Bref, l’Espagne déroule le tapis rouge à la future grande star de son championnat… Rashford en marge à Manchester United En Angleterre, il y a encore les conséquences de la sortie nocturne à Belfast de Marcus Rashford, il y a quelques semaines. Et ce matin, le Daily Mail nous révèle que cette polémique laisse des traces au sein du vestiaire mancunien. La sortie de Rashford «a mis à rude épreuve ses relations avec ses coéquipiers de Manchester», rapporte le journal. Surtout, avec ce comportement, le statut de Rashford en aurait pris un coup. «Certains joueurs se sentent encore déçus par Rashford», écrit encore le tabloïd. Ce qui a déplu aux cadres du vestiaire, c’est la façon dont Rashford a essayé de mentir en annonçant au club que l’incident au cours duquel l’attaquant est resté dehors jusqu’au petit matin dans un bar, s’était passé la veille ! Le manque de franchise aurait été peu apprécié par les autres joueurs… Bref, pour reconquérir les cœurs, Rashford devra se montrer performant sur le terrain, à l’image de son superbe but, dimanche dernier, dans le derby face à Manchester City (1-3). Kane, le monsieur plus du Bayern Munich Dans l’autre 8e de finale retour de cette Ligue des Champions, le Bayern Munich était dos au mur après sa défaite (1-0) sur la pelouse de la Lazio. Et bien les Bavarois ont parfaitement réagi en s’imposant (3-0), hier soir, pour s’offrir la qualification pour les quarts. Le journal Bild met en avant les buteurs de la rencontre, Harry Kane, auteur d’un doublé et l’inévitable Thomas Müller. «Le Bayern continue» sa route, rapporte le quotidien. De son côté, l’Abendzeitung de Munich se demande : «Est-ce que tout ira bien maintenant ?» En tous cas, le tabloïd ajoute que «Tuchel sort renforcé» avec cette qualification. En Angleterre, on met en avant le doublé du capitaine de la sélection, Harry Kane ! «Kane s’offre un doublé pour continuer à rêver de trophée», écrit The Guardian. Tout comme le Daily Star qui rajoute que «le rêve de Kane se poursuit…»