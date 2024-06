L’Angleterre se fait détruire, une sélection veut s’offrir Thierry Henry

La presse anglaise fracasse l’équipe de Gareth Southgate, Thierry Henry voit une sélection lui faire les yeux doux et Erik ten Hag va toucher le jackpot à Manchester United, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «L’Angleterre est ennuyeuse» Hier soir, on avait aussi droit à deux matches dans le groupe C de l’Euro 2024 ! Et l’Angleterre a encore déçu… Les Three Lions n’ont pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à la Slovénie. La presse locale est forcément très virulente avec ses joueurs. The Guardian parle de «malheur de Cologne. Southgate hué, l’Angleterre en difficulté mais en tête du Groupe C», résume le média. Le Daily Mail insiste sur le fait que cette Angleterre est «ennuyeuse» ! «Deux buts en trois matchs. Une autre prestation terne et désespérée. Et les fans lancent des gobelets en plastique à Southgate…», résume le tabloïd. Le Daily Mirror estime que «la Slovénie mérite des applaudissements.» Cette contre-performance anglaise fait aussi les gros titres en Espagne où AS juge que «l’Angleterre est triste malgré sa première place.» En revanche, en Slovénie, c’est une qualification historique qui réjouit le journal Delo qui parle de «l’aventure épique de la Slovénie à l’Euro qui se poursuit !» Bref, il y a aussi de belles histoires à l’Euro ! Le Pays de Galle veut Thierry Henry L’avenir de Thierry Henry fait la Une du Daily Mirror ce matin ! Comme le rapporte le tabloïd : «Le pays de Galles veut Thierry comme manager. Il est l’un des noms pressentis pour remplacer Rob Page au poste d’entraîneur-chef du Pays de Galles. L’ancienne star d’Arsenal est à l’étude par les gros bonnets de la Fédération de football du Pays de Galles pour prendre la relève après le limogeage de Page la semaine dernière.» Pour le moment, l’avenir à court terme de Thierry Henry s’écrit avec l’équipe de France olympique. Mais le sélectionneur des Espoirs ne sait pas si sa mission durera après l’été et la proposition du Pays de Galles pourrait le tenter ! Affaire à suivre. 10 M€ par an pour Ten Hag à MU L’avenir d’Erik ten Hag sur le banc de Manchester United est désormais tranché ! En effet, le coach néerlandais a convaincu sa direction d’être l’homme de la situation et qu’il pouvait continuer sa mission chez les Red Devils. Du coup, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour une prolongation de contrat de deux ans ! Comme le rapporte le Daily Mirror sur son encart, l’ancien coach de l’Ajax va toucher le jackpot avec son nouveau contrat ! On parle là de près de 30 M€ soit près de 10 M€ par saison jusqu’en 2027. Souvent critiqué, le Néerlandais a convaincu Jim Ratcliffe de continuer de lui accorder sa confiance. «Il a reçu le feu vert pour continuer à diriger United» et prolonge son contrat alors qu’il lui restait encore une année. Le Daily Star rapporte également que Ten Hag aura «deux ans de plus à Manchester United» pour faire ses preuves et remettre le club à sa place, c’est à dire tout en haut ! Les travaux sont immenses.