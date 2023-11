L’Angleterre crie au scandale après la défaite de Liverpool, le plan du FC Barcelone pour se sortir de la crise

L’Angleterre enrage sur la défaite de Liverpool à Toulouse, le FC Barcelone a un plan pour se relever des derniers résultats négatifs et la France est sur un nuage après les bons résultats en Europa League, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La VAR contestée en Angleterre La défaite de Liverpool face à Toulouse ne passe inaperçue outre-Manche. En effet, la presse locale crie au scandale ce matin et s’en prend violemment à la VAR ! C’est le cas du Daily Star qui fait dans le jeu de mots avec «farce» et «VAR» pour parler de «farce à la française» ! «Klopp se fait encore voler», estime le tabloïd. Ce qui est pointé du doigt, c’est la dernière action du match, qui aurait pu être égalisatrice pour les Reds, mais la VAR en a décidé autrement en raison d’une main de Mac Allister. Le Daily Mirror parle carrément de «complot à Toulouse» ! «Une nouvelle farce de la VAR prive les Reds d’une égalisation à la dernière minute.» Le Daily Telegraph apostrophe même l’arbitrage vidéo et placarde : «vous êtes allé trop loin avec la VAR cette fois-ci ! Klopp reproche aux arbitres les 13 secondes qui se sont écoulées entre la main et le but illégal.» Dans ses pages intérieures, le Daily Mail estime que «Klopp en colère mais les Reds méritent de perdre à Toulouse.» Enfin, le Daily Express parle simplement de «mauvaise passe à Toulouse» pour les Reds de Liverpool. Xavi remobilise ses troupes En Espagne, Le FC Barcelone connaît une mini-crise cette semaine après la défaite en Ligue des Champions contre le Shakhtar (1-0). Alors hier, c’était réunion de crise à tous les étages du club ! Xavi à vu sa direction et s’est entretenu avec ses joueurs. Ce matin, Mundo Deportivo nous livre le plan du coach catalan pour redresser son équipe et «conjurer le sort», comme l’explique le quotidien. «Lors de la réunion entre le vestiaire et Xavi, il y a eu une autocritique et il a été admis qu’ils devaient faire un pas en avant et penser au collectif. 3 points sont notamment ressortis : 1. redevenir une équipe unie, organisée, qui ne se désunit pas et qui attaque et défend en bloc. 2. Retrouver le pressing avancé, bien exécuté et améliorer la sortie de balle en défense. 3. Surmonter le coup dur de la défaite au Clasico pour retrouver la confiance.» Bref, Xavi met son plan de bataille en marche pour ne pas que la saison blaugrana ne vire au cauchemar. De son côté, Sport nous apprend que la «décision est imminente» pour Vitor Roque ! «Le Barça s’efforce de disposer d’un plafond salarial en janvier et l’optimisme grandit quant à sa capacité à recruter un joueur. La direction sportive et Xavi doivent parvenir à un consensus sur la question de savoir s’il faut faire venir le Brésilien maintenant ou opter pour la signature d’un milieu de terrain.» Réponse dans les prochaines semaines ! La France marche sur l’Europe La France a connu une belle soirée européenne hier soir ! Et on commence par la plus grosse surprise de la soirée, l’exploit majuscule de Toulouse qui s’est imposé à domicile contre Liverpool (3-2). Forcément, cette magnifique victoire fait la Une du quotidien local, La Dépêche du Midi qui titre : «Le TFC à la folie ! Toulouse a écrit une de ses plus belles pages de son histoire en battant Liverpool, un des grands d’Europe. Un véritable exploit fêté avec les supporters.» De son côté, l’OM est allé s’imposer sur la pelouse de l’AEK Athènes (2-0). Pour La Provence, les Phocéens ont réalisé «le bon coup !» «L’OM a fait un pas vers la qualification, hier, en s’imposant à Athènes. Les coéquipiers de Mbemba et Vitinha, premiers de leur groupe, possèdent désormais quatre points d’avance sur l’AEK.» Dans le même temps, le Stade Rennais a, sans doute, livré sa meilleure prestation de la saison en battant le Panathinaïkos au Roazhon Park (3-1). Comme le souligne Ouest France, «réduits à 10, Rennes s’offre un succès fou» ! Mais le quotidien qui résume le mieux la folie qui s’est emparée hier soir de nos clubs français sur la scène européenne, c’est le journal L’Équipe qui s’éclate et placarde : «L’Europa Ligue 1. Après les défaites sans gloire du PSG et de Lens en Ligue des Champions, les trois clubs français engagés en Ligue Europa ont réalisé un sans-faute, avec trois victoires.» Pas Mal ! A noter, aussi le match nul du LOSC contre le Slovan Bratislava (1-1) en Europa Conférence League.