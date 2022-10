Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier !

Alors qu'il se prépare à jouer face à Benfica ce mardi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé fait parler de lui en Espagne. Là-bas, on annonce que le Français a demandé à partir au mois de janvier.21 mai 2022. Kylian Mbappé prolonge officiellement son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. Le footballeur français a finalement dit non aux avances de Florentino Pérez et du Real Madrid. Un sacré coup sur la tête des Merengues qui pensaient que l'opération serait bouclée. Mais finalement, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens ont su convaincre KM7. Il faut dire qu'on lui a promis qu'il serait la nouvelle star du projet parisien, Lionel Messi et Neymar, dont le club ne voulait plus, étant relégués au second rang.Mbappé se sent trahi Tout était donc réuni pour que le champion du monde 2018 soit épanoui à Paris. D'autant qu'on lui a fait la promesse que le mercato serait de meilleure qualité et que des personnes dont il est proche, notamment Luis Campos, ont rejoint l'écurie francilienne. Mais plus de quatre mois après sa prolongation de contrat, rien ne va plus pour le crack de Bondy. Tout d'abord, il a été déçu par le marché des transferts parisien. On lui avait vendu des recrues comme Robert Lewandowski, qui a finalement rejoint le FC Barcelone. Ensuite, ses relations avec certains coéquipiers, surtout Neymar, se sont détériorées. On se souvient de l'épisode du pénaltygate. D'ailleurs, le Brésilien en voudrait aussi à son jeune coéquipier, qui aurait accepté que son club s'en sépare. Ce qui l'a visiblement motivé, en plus de la Coupe du Monde, à faire une meilleure saison. Car aujourd'hui, Ney comme Messi volent un peu la vedette à un Mbappé, auteur toutefois de 11 buts depuis le début de la saison. Mais ces derniers temps, on parle surtout de lui pour les polémiques. Il y a eu celle concernant les droits à l'image des Bleus, où il a mouillé le maillot, mais aussi celles concernant le pénaltygate, son positionnement et son message dimanche sur le "pivot gang". Le Français voudrait claquer la porte Critiqué pour sa communication, Mbappé connaît une passe un peu plus compliquée. Et d'après Marca, KM7 commence à en avoir assez. Le média espagnol, qui a contacté l'entourage du joueur, explique que la relation entre l'attaquant de 23 ans et le PSG est complètement rompue. Nous pouvons vous confirmer que le malaise Mbappé est bien réel. Le Français travaillerait sur son départ du PSG dès le mois de janvier, assure Marca, qui révèle d'ailleurs que Paris a accepté de "collaborer" avec le joueur, qui aurait d'ailleurs déjà voulu partir en juillet dernier. Mais les pensionnaires du Parc des Princes fermeraient toutefois la porte au Real Madrid. On aurait fait comprendre au joueur qu'il pouvait partir "partout sauf chez les Merengues". Liverpool serait donc l'option la plus plausible. Cet été, le footballeur tricolore, qui veut toujours rejoindre le Real Madrid, avait indiqué que les Reds avaient discuté avec lui et que c'était une option qu'il avait sur la table. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé, très déçu par le mercato, qui se sent trahi par son son club et qui estime avoir fait une erreur en prolongeant et en cédant face à la pression politique selon le média ibérique, voudrait s'en aller en janvier 2023. La saga KM7 est donc repartie de plus belle.