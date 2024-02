Kylian Mbappé écœure l’Espagne, la reconversion improbable de Wayne Rooney

Kylian Mbappé est trop fort pour les journalistes espagnols, Wayne Rooney va se lancer dans la boxe anglaise et le Real Madrid a trouvé son gardien pour l’après-Courtois, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Mbappé réveille Paris Les fans du PSG ont passé un très bon mercredi soir. Grâce à deux buts inscrits par Kylian Mbappé et Bradley Barcola en deuxième période, Paris a dominé la Real Sociedad ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions (2-0). Mais bon, ce n’est pas pour autant que les journalistes du pays sont rassurés pour le match retour… Comme on peut le lire sur cette première page de L’Équipe : «les Parisiens laissaient craindre le pire jusqu’à ce que Kylian Mbappé marque». Le numéro 7 est encore vu comme le héros ce matin : «il a allumé la lumière du Parc», comme l’écrit Le Figaro. Du côté du Parisien, on met en avant son discours au moment de recevoir le trophée d’homme du match. «On voulait gagner à la maison. C’était l’objectif, et on l’a rempli. Il y a un autre match à jouer. Entre temps, il y aura 3 ou 4 rencontres en France. On est heureux, mais le boulot n’est pas terminé», a-t-il prévenu. On va ouvrir les pages de l’édition basque de Mundo Deportivo. Pour les journalistes espagnols, «le PSG marque des buts sans avoir besoin de bien jouer». C’est surtout Mbappé qui retient toute l’attention sur lui, encore une fois, «sans forcer, il marque». Le journal fait aussi l’éloge du Français. «Mbappé est apparu, pour rappeler aux fan de Saint-Sébastien que la Ligue des Champions est un autre monde, que des génies torpillent vos illusions sans pitié. Quelques apparitions éblouissantes du meilleur joueur de la planète ont rendu la rencontre très difficile pour les troupes d’Imanol.*» Rooney met les gants En Angleterre, plusieurs fans de foot ont dû être étonnés de voir Wayne Rooney partout dans les kiosques ce matin ! Comme l’a révélé le Daily Mirror cette nuit, la légende de Manchester United va se reconvertir comme boxeur pour arrondir ses fins de mois. Après une aventure difficile à Birmingham, l’ex-footballeur anglais ne compte donc pas rester au chômage et va faire parler ses poings. Il a eu des entretiens préliminaires avec la promotion de boxe influente sur les réseaux sociaux : Misfits. Cette division n’est pas soumise aux règles du British Boxing Board of Control, donc Rooney ne participera pas à des combats professionnels… Mais tout de même, les événements de Misfits sont diffusés sur la chaîne de streaming DAZN et elle rassemble un mélange de célébrités et surtout d’influenceurs. Rooney, qui a boxé pendant son enfance, pourrait se retrouver face à Jake Paul, KSI, Pont Wayne, ou même… Jamie Vardy et Rio Ferdinand ! Bon, pour les deux derniers, ce sont des spéculations du Sun, donc c’est une information à prendre avec des pincettes. Par contre, Rooney devrait toucher un sacré pactole, car Logan Paul avait encaissé plus de 3 millions d’euros pour un combat en octobre 2023. Lunin est le futur n°1 du Real Madrid Le Real Madrid a pris une grande décision pour son futur. Comme on peut le lire dans AS et Marca, ce jeudi, Andriy Lunin a impressionné les dirigeants merengues grâce à sa belle prestation contre Leipzig mardi soir (1-0). Enclin à le laisser filer cet été, le board madrilène souhaite désormais lui proposer une nouvelle prolongation de contrat. Le gardien ukrainien, qui voulait partir au prochain mercato pour trouver du temps de jeu, est maintenant enclin à rester.