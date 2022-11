Koulibaly : « Nos jeunes joueurs devront se montrer lors des deux prochains matchs… »

Le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly a mis au défi ses jeunes coéquipiers d’améliorer leurs performances lors de leur prochain match contre le Qatar, ce vendredi à 13H, alors que les champions d’Afrique cherchent à raviver leurs chances. Koulibaly a déclaré qu’il croyait toujours que le Sénégal pourrait passer au tour suivant, malgré le début de sa campagne de Coupe du Monde dans le groupe A avec une défaite 2-0 contre les Pays-Bas lundi. « Nous sommes toujours déterminés parce que nous savons qu’il y a encore quelque chose que nous pouvons réaliser lors de cette Coupe du monde et nous croyons toujours en nos chances », a-t-il déclaré aux journalistes, hier mercredi. « Nos jeunes joueurs devront se montrer lors des deux prochains matchs. Ils doivent être au meilleur de leur forme pour pouvoir produire dans un grand match que nous aurons ensuite contre le Qatar », a poursuivi le défenseur central de Chelsea. Les deux champions continentaux se rencontrent vendredi au stade Al Thumama, après avoir tous deux perdu leurs premiers matchs du Groupe A. Le Qatar a été battu 2-0 par l’Equateur lors du premier match du tournoi et Koulibaly a déclaré que ce sont les « petits détails » qui ont coûté au Sénégal contre les Néerlandais, contre lesquels ils ont encaissé deux buts en fin de match. « On aurait dû faire match nul contre l’équipe des Pays-Bas. On savait que ça allait se jouer sur des petits détails. Quand on a perdu Cheikhou Kouyaté sur blessure, ça a été difficile. Perdre des joueurs comme ça en plein match, c’est un peu dur. Cependant, nous avons essayé de jouer notre football. C’est dommage que nous n’ayons pas pu marquer ce premier but parce que nous avions des occasions. Maintenant, nous avons deux finales à jouer. Nous allons tout donner contre le Qatar pour pouvoir jouer un match décisif contre Équateur », a ajouté le joueur âgé de 31 ans. « Je pense qu’en défense, nous avons été solides. Nous avons montré de bonnes choses et le score de 2-0 n’a pas reflété le match. Mais au football de haut niveau, c’est comme ça », a-t-il conclu.