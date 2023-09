Kolda : les jeunes de l’APR demande à Abdoulaye Bibi Baldé de quitter Bby

Depuis son éviction de la tête de la Direction Générale de la Poste, l’ancien ministre et maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, est devenu la cible de la colère de nombreux jeunes à Kolda. Ils lui reprochent de rester dans une coalition qui, selon eux, ne lui donne pas la visibilité qu’il mérite. Les jeunes de Kolda qui se réclament de Bibi Baldé ne veulent plus de cette situation qui les désavantage grandement dans le landerneau koldois. Ils sont très remontés contre le président Macky Sall qu’ils accusent de les ignorer en agissant ainsi avec leur leader. Depuis quelques mois, ces jeunes se font entendre jusqu’aux oreilles du premier des Sénégalais. Ils demandent une intervention rapide, même si cela amène à la scission de leur mentor avec la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour eux, ce n’est pas acceptable que leur leader soit marginalisé de la sorte. Abdoulaye Bibi Baldé est un homme politique de renom, riche d’une expérience dans la gestion de la ville de Kolda. Les jeunes de Kolda qui se réclament de lui ont donc tout à fait raison de s’inquiéter pour l’avenir de leur leader. Ces jeunes sont conscients de l’impact qu’a le travail d’Abdoulaye Bibi Baldé sur la ville de Kolda. Si rien n’est fait, cela pourrait créer un impact négatif sur l’entente politique de cette ville. Les jeunes de cette localité comptent donc sur le président Macky Sall pour sortir de l’impasse actuelle et donner à leur leader la reconnaissance qu’il mérite. Les jeunes de l’ancien ministre et maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé sont très remontés contre le président Macky Sall qu’ils reprochent d’ignorer leur leader. Ils demandent ainsi leur Abdoulaye Baldé de quitter la coalition Benno Bokk Yaakaar, car il est inadmissible qu’on ignore à ce point un homme politique à la trempe de Bibi Baldé. Ils souhaitent que leur leader bénéficie de la visibilité qu’il mérite et que ses actions soient reconnues à leur juste valeur.