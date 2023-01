Kolda : Un enseignant meurt dans un accident sur la RN6

C'est l'émoi et la consternation à Kounkané. La localité vient de perdre un de ses valeureux fils. Bocar Sall comme c'est de lui qu'il s'agit, est mort dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 6. Enseignant de profession, Bocar Sall a bord de sa moto, a croisé une charrette entre Vélingara et Kounkané. Une collision fatale pour cet enseignant qui évoluait aussi dans le journalisme et communication. Évacué a l'hôpital régional de Kolda, Bocar Sall, surveillant au CEM de Kabendu, a succombé à ses blessures. Un décès qui plonge le monde de l'école et celui des médias dans la tristesse totale.