Khaby Lame vs Expresso : le verdict est tombé

Khaby Lame gagne son procès contre Expresso. Selon Les Échos, qui donne l’information, le différend entre le célèbre tiktokeur et l’opérateur de télécommunications a été vidé par le Tribunal de grande instance de Dakar. Dans son délibéré, renseigne le journal, le juge, statuant en premier ressort, ordonne à Expresso d’arrêter « l’exploitation de l’image de Serigne Khabane Lame en procédant à l’enlèvement [des affiches] sur le mur abritant ses quartiers, sous astreintes de la somme d’un million de francs CFA par jour de retard. Ce, à compter de la signification de la présente ordonnance ». L’entreprise Iron Corporation Slr, qui gère l’image de l’influenceur d’origine sénégalaise mondialement connue, reprochait dans un communiqué rendu public au Groupe Expresso Télécom, la maison mère d'Expresso Sénégal, d’utiliser de « manière illégale » l’image de Serigne Khabane Lame, rappelle le quotidien d’information. « Plus d’un an et demi après la fin du contrat [signé le 17 janvier 2022 pour un montant de 90 000 euros soit près de 60 millions F CFA] nous avons constaté avec une grande surprise et beaucoup de regrets que la société Expresso Sénégal utilise toujours l’image de Khaby Lame pour des campagnes publicitaires en totale violation de la loi », regrettait le plaignant. Qui avait servi une assignation à l’opérateur, lui réclamant 10 milliards de francs CFA « pour le préjudice subi », poursuit Les Échos.