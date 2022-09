Kédougou / Décès d'une femme enceinte et de son bébé au bloc opératoire : 03 agents de santé arrêtés.

Une femme en état de grossesse et son enfant ont perdu la vie dans le bloc opératoire dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 août 2022, lors d'une césarienne.



Le gynécologue, l'anesthésiste et un infirmier viennent d'être arrêtés par le procureur auprès du tribunal de grande instance de Kédougou ce mercredi 30 août, en attendant l'autopsie et l'ensemble des examens médicaux.



Les agents de santé sont poursuivis pour des manquements pendant l'opération.

Le corps sans vie de la jeune dame est toujours à la disposition du parquet qui a ordonné une autopsie.