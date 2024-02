Karl Toko Ekambi tire sa révérence internationale post-élimination du Cameroun

Après l’élimination du Cameroun lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria, Karl Toko Ekambi, buteur des Lions Indomptables, annonce sa retraite internationale. Dans un message émotionnel partagé sur Instagram, il exprime sa déception de ne pas progresser plus loin dans la compétition tout en rendant hommage à son équipe pour son esprit de combativité. « La fin d’une histoire, à jamais un lion indomptable », confie-t-il. Karl Toko Ekambi, âgé de 31 ans, ferme ainsi le livre d’une carrière internationale remarquable qui inclut une consécration africaine en 2017 et s’achève avec 57 sélections et 13 buts pour le Cameroun. L’attaquant, nouvel espoir du club saoudien Al-Ittifaq, clôt quatre chapitres significatifs de participation à la Coupe d’Afrique des Nations, marquant l’histoire du football de son pays.