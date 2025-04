Kaolack - Pénurie d'eau à Sibassor : les habitants de Guinaw Rails privés d'eau potable depuis plus de 15 jours, crient leur soif

Les habitants de Guinaw Rails, dans la commune de Sibassor (département de Kaolack), souffrent énormément du manque d’eau. En effet, depuis le 8 avril dernier, le précieux liquide ne coule plus des robinets, affectant gravement le quotidien des riverains.



Cette pénurie survient en cette période de forte chaleur, accompagnée d'un vent poussiéreux qui sévit dans la région de Kaolack, obligeant les habitants de ce quartier à se rabattre sur les rares charrettes qui vendent de l'eau pour s'approvisionner.



Il faut signaler que les pénuries d'eau sont devenues récurrentes à Sibassor et indisposent les ménages, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ainsi, ces derniers pointent du doigt la société de distribution d'eau, Flex'Eau. Face à cette situation qui ne cesse de se répéter, les habitants de Guinaw Rails exhortent les autorités à trouver une solution urgente. Pour rappel, le nouveau forage de Sibassor avait été mis en service par l'ancien régime après plusieurs mois de pénuries d'eau et de lutte acharnée de la part de la population. Actuellement, les habitants de Sibassor s'organisent pour une forte mobilisation pacifique dans les jours à venir.



Fallou Gallass Sylla