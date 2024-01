Kaba Diawara (coach Guinée) : ‘’On a bien appris ce soir face au Sénégal’’

Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, soutient avoir bien appris de la défaite (2-0) de ses poulains devant le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. ‘’C’était un derby et il y avait un peu de nervosité, alors qu’on était tous les deux qualifiés. C’est dommage pour l’image. Mais tout le monde l’a constaté, le Sénégal nous a battus en marquant deux buts. On a bien appris ce soir. On faisait face aux champions d’Afrique’’, a fait savoir le technicien Guinée en conférence de presse. Selon Kaba Diawara, son équipe aurait même pu perdre sur un plus large score. ‘’Les Lions ont marqué sur un coup franc joué très vite. On a poussé pour revenir et le Sénégal en a profité pour marquer un deuxième but. A ce rythme-là, on aurait pu prendre un troisième but’’, ajoute-t-il.