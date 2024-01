Kaba Diawara, Coach de la Guinée: ‘Il n‘y aura pas de calcul, on jouera pour battre le Sénégal‘‘

La Guinée ne va pas jouer le nul face au Sénégal, mardi, pour le compte de la dernière journée de la poule C. Kaba Diawara et ses protégés visent la victoire pour terminer à la première place. ‘‘On aborde ce match contre le Sénégal avec nos quatre points et tous nos joueurs. J’envisage d’être premier. On jouera pour gagner. Si on termine deuxième, on risque de jouer la Côte d’Ivoire à Abidjan. Donc ce serait risqué de faire des calculs. On va essayer d’être à la hauteur‘‘, a fait savoir Kaba Diawara, coach de la Guinée en conférence de presse d’avant match. Pour le sélectionneur du Syli national, ses joueurs vont jouer sans pression. ‘‘La pression c’est du côté des Sénégalais champions en titre. Ils sont au top. Le Sénégal a bien démarré contrairement aux éditions à laquelle les champions en titre avaient des difficultés‘‘, ajoute Kaba Diawara.