Jude Bellingham mis sous pression par le vestiaire du Real Madrid, le coup de sang de Tuchel contre une ancienne star du Bayern

Jude Bellingham joue gros pour le Clásico, Thomas Tuchel se lance dans un conflit avec la presse allemande et l’Angleterre est sous le charme de Tottenham sous les ordres d’Ange Postecoglou, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Bellingham est surveillé par Kroos Le Barça reçoit le Real cet après-midi. Un match qui s’annonce «Rock and Roll» comme s’amuse à le titrer quasiment tous les quotidiens sportifs espagnols en référence au sponsor maillot Spotify Barcelonais qui sera représenté par le logo des Rolling Stones ! Bon, bien sûr les médias pro Madrid mettent en avant le Real et les pro catalans le Barça. As dans son édition du jour estime que ce sera surtout un choc entre la Masia et La Fabrica. Enfin, les médias madrilènes nous rapportent que Jude Bellingham a été pris à partie dans le vestiaire par des cadres pour lui donner des consignes précises. Le léger coup de pression a été donné par Kroos. Le milieu allemand, poussé sur le banc par l’Anglais, a averti son coéquipier que ça va être compliqué face à Gavi. «Mon conseil à Jude Bellingham pour le Clásico est d’en profiter, s’il est capable d’en profiter, il jouera aussi bien et ce serait le bon moment pour remporter son premier Clásico. Cela nous aiderait tous», a déclaré Kroos sur les réseaux sociaux du Real. Thomas Tuchel en a déjà marre des critiques Une petite polémique qui enflamme un peu la Bavière. Hier, en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est longuement exprimé sur l’expert de Sky Sport, Dietmar Hamann. Dans l’une de ses chroniques l’ex-joueur de la sélection allemande et du Bayern Munich, prédisait des problèmes majeurs pour le Bayern et exprimait de vives critiques à l’égard de Tuchel. Le coach allemand a donc contre-attaqué en déclarant à son sujet que : « Didi devient un peu incontrôlable en ce moment. D’un autre côté, ce n’est certainement pas assez important pour que nous nous en soucions, y réagissions ou nous laissions ennuyer par ses propos.» Thomas Tuchel avait le visage très fermé au moment de parler de l’éditorialiste. Qui a d’ailleurs déjà répondu au message envoyé par Tuchel en assurant qu’il ne peut juger que ce qu’il voit au Bayern. Et que pour l’instant, il n’aime pas tellement ça. Une guerre s’est déclenchée en Bavière. Tottenham vise le titre de PL En Angleterre, tout le monde s’enflamme pour le début de saison de Tottenham. Les Spurs sont toujours invaincus cette saison avec leur victoire contre Crystal Palace. Avec 26 points sur 30 possibles obtenus, ils sont les surprenants leaders de Premier League.« Tous à bord du train de l’amour. Voilà ce que l’on ressent en voyant Tottenham Hotspur», écrit The Times dans son édition du jour. Les fans commencent déjà à rêver de titre peut-on lire dans les médias britanniques. C’est la première fois que Tottenham prend 5 points d’avance sur le 2ème de Premier League depuis 1961, et cette année-là, les Spurs ont terminé champions.