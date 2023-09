Juan Branco et Ngouba Mboup persistent: "Ousmane Sonko est toujours sur les listes électorales"

Lors de l'entretien accordé par le chef de l'Etat sénégalais à France24 et RFI jeudi, les journalistes Marc Perelman et son collègue ont parlé de la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales comme quelque chose d'effective. Selon le spécialiste sénégalais en Droit constitutionnel, Ngouda Mboup et l'avocat franco-espagnol, Juan Branco, ont interprété cette attitude des deux journalistes comme de la manipulation avec des éléments de langages sciemment distillés. "Halte à la manipulation ! Ousmane Sonko est toujours inscrit sur les listes électorales. L'éligibilité d'Ousmane Sonko est une certitude mathématique", a écrit monsieur Mboup sur sa page Facebook avant de partager le contenu de l'Art 307 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui statue sur les contumace et l'accusé réception du Greffe du tribunal de Grande instance de Dakar de l'Acte de non acquiescement de Ousmane Sonko transmis depuis le 03 août. "Vérification faite, Ousmane Sonko est toujours inscrite sur les listes" Répondant à une publication du journaliste Marc Perelman, l'avocat de l'opposant sénégalais, Juan Branco, "l’élément de langage que vous avez utilisé, de façon insistante, pour enterrer M. SONKO, provient directement des services de renseignement français. Pouvez-vous justifier de votre reprise de ces allégations diffamatoires ? Veillez à faire savoir à votre collègue que M. Sonko est tout sauf inéligible, et à ce jour, vérification encore faite, parfaitement inscrit sur les listes électorales"