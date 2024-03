Jeux africains 2024 : Amara Diouf privé des U20 du Sénégal, à cause de son âge

Du 8 au 23 mars 2024, l'équipe nationale du Sénégal des U20 participera aux Jeux africains d'Accra, au Ghana. Vainqueur de la compétition, il y a neuf ans, le Sénégal va tenter de renouer avec le succès, mais ne pourra pas compter sur l'un de ses meilleurs joueurs, Amara Diouf. En effet, les règles de la compétition empêchent le futur joueur du FC Metz d'être sélectionné avec le Sénégal. Le règlement stipule que les joueurs sélectionnables pour cette compétition doivent être âgés de moins de 20 ans certes, mais la limite d'âgé est fixée à 17 ans. Or, Amara Diouf, né en 2008, n'a que 16 ans. "Il y a un âge limite et seuls les joueurs nés en 2007 (âgé de 17 ans, NDLR) sont autorisés à jouer. Malheureusement (Amara) est de 2008 (16 ans). Il est encore précoce, mais je pense qu’il a un avenir devant lui et qu’il participera à des compétitions avec nous", a expliqué le sélectionneur des U20, Serigne Saliou Dia, sur Wiwsport.