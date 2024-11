Jean-Luc Mélenchon sur les Législatives : "Le peuple sénégalais a donné une leçon de liberté au monde entier"

Proche d'Ousmane Sonko, qui l'a déjà invité au Sénégal, Jean-Luc Mélenchon a réagi aux élections législatives sénégalaises, qui a vu une large victoire de Pastef. L'homme politique français et leader des Insoumis a félicité le parti au pouvoir pour sa victoire, mais également le peuple sénégalais. "Très large victoire du Pastef pour les législatives au Sénégal. Chaleureuses félicitations au peuple sénégalais, qui n'a écouté que lui-même et a donné une leçon de liberté au monde entier. En avant pour la nouvelle étape de la révolution citoyenne au Sénégal !", a écrit Mélenchon sur sa page X, anciennement Twitter. Selon les dernières estimations, le Pastef d'Ousmane Sonko devrait récolter entre 119 et 129 députés à l'Assemblée nationale sur les 163 sièges à pourvoir. Une large majorité qui devrait permettre aux nouveaux dirigeants de dérouler leur projet.