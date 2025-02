Italie : arrêté devant un cimetière, un Sénégalais tombe pour trafic de cocaïne

Un Sénégalais dont l’identité n’est pas révélée a été arrêté mercredi soir à Rome, en Italie, pour trafic de cocaïne. Il a été interpellé sur le parking de l’ancien cimetière de la Via San Giovanni. Il est assigné à résidence en attendant son procès.



L’homme était depuis quelques jours dans le viseur des carabiniers, selon Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce samedi 15 février. Il faisait l’objet de plusieurs dénonciations, sa présence à proximité de l’ancien cimetière était jugée suspecte, souligne le journal.



Après une filature, les policiers décident d’intervenir. Comprenant la situation, rapporte la même source, le mis en cause décide de se débarrasser de la cocaïne en la jetant dans un buisson.



Peine perdue, les enquêteurs réussissent à retrouver le colis qui représentait 46 doses de cocaïne conditionnées dans des boules scellées, rapporte le quotidien d’information.



Une perquisition au domicile du dealer présumé a permis aux carabiniers de mettre la main sur une balance de précision et 800 euros (près de 500 mille F CFA), «probablement le produit de son activité quotidienne de trafic de drogue», croit savoir Les Échos.