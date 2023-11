Ismaila Madior Fall défend la validité du décret de nomination des membres de la CENA

Dans un post sur X, Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, a répondu à des critiques concernant le décret de nomination des membres de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Le ministre a catégoriquement rejeté les allégations selon lesquelles ce décret serait illégal, en indiquant que les critiques n'avaient pas la légitimité pour contester cette décision. Le chef de la diplomatie sénégalaise a réagi à la dernière sortie de Ndiaga Sylla, remettant en question la validité du décret de nomination et se disant prêt à l’attaquer en justice. Le ministre a déclaré : « Non mon cher Ndiaga Sylla. Vous ne pouvez pas attaquer le décret de nomination des membres de la CENA parce qu'il s'agit d'un acte administratif. Vous n'avez pas qualité et intérêt à agir. Seul l'intéressé, auquel l'acte, en l'occurrence individuel, ferait grief, a intérêt à agir et pourrait le contester par la voie de l'excès de pouvoir. On n'est pas en matière d'élection locale dont un électeur peut contester la régularité ». Ismaila Madior Fall a argumenté que l'initiative contestataire de Ndiaga Sylla et de ceux qui l'ont rejointe ne pouvait pas prospérer sur le plan juridique, car ils n'avaient pas démontré qu'ils avaient un intérêt direct dans la question. Il a ajouté que « l'autoproclamation 'd'expert en droit électoral' ne donne pas le droit de dire ce qu'on veut ». Les déclarations du ministre Ismaila Madior Fall mettent en évidence la position du gouvernement sénégalais quant à la validité du décret de nomination des membres de la CENA, et montrent sa détermination à défendre cette décision contre les critiques.