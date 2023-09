Interdiction de manifester : La plateforme F24 dénonce et annonce une nouvelle demande de rassemblement

Le préfet de Dakar a interdit la manifestation de la F24 qui devait se tenir aujourd’hui, pour risque de troubles à l'ordre public. LA plateforme de l'opposition dénonce cette énième interdiction de sa demande de manifestation pacifique à travers un communiqué. «L'Administration, à travers le préfet, continue de bafouer les droits constitutionnels des citoyens, en interdisant de manière systématique toute manifestation». La F24 fustige la façon dont ils ont reçu l’information. «La manière n'y est même plus. Sinon, comment comprendre qu'il n'y ait même pas d'enquête administrative et que la réponse nous soit servie par voie de presse ?», fulminent les forces vives de la nation. Ainsi, la F24 appelle les citoyens «à se mobiliser davantage pour réclamer la libération de tous les détenus politiques, la tenue d'élections libres, transparentes, mais surtout inclusives». Toutefois, la plateforme informe qu’une délégation ira, cet après-midi, à la rencontre des familles des détenus pour leur apporter son soutien. De plus, elle annonce une nouvelle demande de rassemblement qui sera introduite lundi prochain. «Restons mobilisés ! Liberté pour tous les détenus ! Élections inclusives !».