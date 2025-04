Injonction au ministre de l’Intérieur de notifier les motifs de l’interdiction de sortie du territoire : la réaction de Mansour Faye

Ayant remporté la bataille contre l’État du Sénégal concernant son interdiction de sortie du territoire, l’ancien ministre Amadou Mansour Faye a reçu ce mardi 1er avril 2025 l’ordonnance enjoignant au ministre de l’Intérieur de notifier les motifs de cette interdiction. Réagissant à cette décision, Mansour Faye exhorte le général Tine à « ne pas faire moins que ses prédécesseurs ». Dakaractu vous propose l’intégralité de son message.





Déclaration d’Amadou Mansour Faye



« À qui de droit, au nom du droit !



Par l’intermédiaire de mes conseils, j’ai reçu ce mardi 1er avril 2025 l’ordonnance n°12 du 28/03/25 relative à l’affaire n°J/143/RG/25 du 24/03/25 m’opposant à l’État du Sénégal. Ce document, certifié conforme pour expédition le 01/04/25 par l’administrateur des greffes, Me Marema Diop Niang, stipule ceci :



"Faisant abstraction des commentaires et des considérants, il est retenu que le président de chambre, désigné en qualité de juge des référés,

- fait injonction au ministre de l’Intérieur, dès réception de la présente, de notifier à Monsieur Amadou Mansour Faye les motifs de l’interdiction de sortie du territoire qui le frappe ;

- à défaut, ordonne de faire cesser les agissements des agents de la police de l’air en service à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), portant atteinte à la liberté de circulation du requérant, notamment celle de quitter son pays et d’y revenir ;

- rejette la demande d’astreinte et celle portant sur l’octroi de dommages et intérêts.



Ainsi fait, jugé et prononcé par le président de la deuxième chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue aux date, mois et année susmentionnés."



Je tiens d’abord à rendre grâce à Dieu – tout en priant sur le sceau du Prophète Mohamed (PSL) – de m’avoir accordé la foi, la force, le mental et la résilience nécessaires pour affronter, avec dignité et honneur, toute épreuve, quelle qu’en soit l’origine.



Je salue ensuite l’attitude des magistrats qui, par cette décision, renouent avec la grandeur de la justice et honorent leur institution. L’État de droit, héritage sacré du Sénégal, ne saurait être détruit, fût-ce par les plus puissants.



Je témoigne toute mon admiration à mes avocats pour leur pertinence et leur professionnalisme exemplaires, ainsi qu’à toutes les personnes qui m’ont apporté leur soutien indéfectible.



Aujourd’hui, la justice ayant parlé, j’informe l’opinion publique et les autorités de mon intention d’exercer pleinement mon droit à la libre circulation, aux moments qui me conviendront.



Je souligne par ailleurs qu’à ce jour, je n’ai jamais été entendu ni convoqué par aucune instance judiciaire, policière, sécuritaire ou administrative du pays. De même, aucun organe de contrôle (IGE, Cour des comptes, OFNAC, etc.) ne m’a, à ma connaissance, impliqué dans des affaires liées à mes anciennes fonctions gouvernementales.



Je rappelle enfin l’article 106 (Section II : Attentats à la liberté) du Code pénal :

« Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement ordonne ou commet un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de dégradation civique.

S’il justifie avoir agi sur ordre de ses supérieurs dans le cadre de leurs attributions, il sera exempté de peine ; celle-ci sera alors appliquée aux seuls supérieurs ayant donné l’ordre. »



À bon entendeur…



En conclusion, j’appelle le ministre de l’Intérieur, le général Tine, à ne pas faire moins que ses prédécesseurs. La fonction de général d’armée est trop précieuse et prestigieuse pour se complaire dans des pratiques indignes de la corporation. Des généraux ont occupé des postes ministériels sans jamais ternir leur image, imposant le respect de tous.



Vive la liberté !

Vive la justice !

Vive le Sénégal !