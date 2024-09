Indiscipline sur les routes, trafic de migrants : Dr Babacar Diop exige des sanctions sévères

Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, dit avoir appris avec beaucoup de tristesse les nouvelles tragiques qui ont endeuillé le pays ces dernières 48 heures. L'accident de la circulation survenu, ce lundi 09 septembre 2024, sur la route de Ndagalma et le naufrage en mer de plusieurs de nos compatriotes repêchés à Mbour. Le Président de FDS-Les Guelwaars estimé que «la douleur ne doit pas nous empêcher de situer les responsabilités». Selon lui, «l'indiscipline sur nos routes et le trafic de migrants dans des embarcations de fortune doivent être sévèrement sanctionnés afin de garantir la sécurité de nos concitoyens et de lutter efficacement contre ces fléaux».