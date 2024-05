Inde: six bébés morts dans l'incendie d'un hôpital pour enfants

Six bébés ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé samedi un hôpital pour enfants de New Delhi, a annoncé dimanche la police de la capitale indienne. Une douzaine de nouveaux-nés ont été extraits de l'hôpital durant le sinistre, mais six d'entre eux étaient déjà morts lorsqu'ils ont été pris en charge par des médecins, a indiqué un officier de police local, Surendra Choudhary. Un septième bébé parmi les douze nouveaux-nés extraits était décédé avant l'incendie, a-t-il en outre précisé. "Des poursuites judiciaires sont engagées contre le propriétaire de l'hôpital", a précisé M. Choudhary. Il n'a pas détaillé la façon dont les enfants étaient morts. L'incendie, qui a mobilisé quatorze camions de pompiers, s'est déclaré samedi en fin de journée dans l'hôpital New Born Baby Care, à New Dehli. "Le feu s'est propagé trop rapidement en raison de l'explosion d'une bouteille d'oxygène", a déclaré le directeur des services des pompiers de la ville, Atul Garg, à l'agence de presse Press Trust of India (PTI). Evoquant une situation "déchirante", le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a prévenu que "le responsable de cette négligence ne sera pas épargné". "Nous sommes tous solidaires avec ceux qui ont perdu leurs enfants innocents dans cet accident", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux. AFP