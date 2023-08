Incendies à Hawaï: le bilan humain dépasse les 100 morts

Le bilan humain du terrible incendie qui a quasiment rasé une ville sur l'île de Maui dépasse désormais les 100 morts, a annoncé mardi 15 août le gouverneur de l'archipel américain d'Hawaï, Josh Green. «101 vies ont désormais été perdues», a-t-il déclaré lors d'une adresse télévisée, en précisant que les secours ont désormais fouillé un peu plus d'un quart de la zone de recherches qu'ils doivent couvrir. Ce feu est le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis. La ville de Lahaina, sur la côte ouest de Maui a été quasiment entièrement engloutie par les flammes. Sur place, des milliers d'immeubles sont détruits et beaucoup ont été réduits en un simple tas de cendres grisâtres. L'ex-capitale du royaume d'Hawaï, qui comptait 12.000 habitants, compte désormais ses morts et les autorités ont déjà averti que le bilan humain pourrait encore considérablement s'alourdir au cours des prochains jours. Les proches de personnes disparues sont encouragées à faire un test ADN pour faciliter l'identification des cadavres, qui sont souvent méconnaissables. Une morgue mobile est arrivée sur l'île de Maui mardi, avec plusieurs personnels du ministère américain de la Santé. De quoi permettre de faciliter l'identification des victimes. Une semaine jour pour jour après les multiples incendies qui ont ravagé Maui, le président Joe Biden a promis mardi de se rendre à Hawaï «dès que possible» avec son épouse Jill. «Je veux être sûr que nous ne perturberons pas les opérations de secours», avec la logistique d'un déplacement présidentiel, a expliqué le démocrate de 80 ans, qui a signé une déclaration de catastrophe naturelle rapidement pour financer les secours et les efforts de reconstruction. Maui tente désormais de loger les rescapés qui ont tout perdu. Environ 2000 hébergements (chambres d'hôtel, logements Airbnb ou de particuliers) vont être accessibles gratuitement pour les locaux pour une durée d'au moins 36 semaines, selon les autorités. La reconstruction, elle, sera longue. Rien que pour l'incendie de Lahaina, son coût est estimé à 5,52 milliards de dollars par les autorités fédérales.