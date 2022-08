Incendie du service de néonatalogie de l’hôpital de Tivaouane : liberté pour provisoire pour la sage-femme et l'infirmière écrouées dans cette affaire.

Trois mois après l’incendie qui a coûté la vie à 11 bébés en salle de pédiatrie de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, la sage-femme et l’aide-infirmière placées sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Thiès ont bénéficié d’une liberté provisoire. Ce qui n’est pas encore le cas pour le technicien de maintenance, selon l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) qui espère qu’il en bénéficiera incessamment pour le bonheur de tous.

En attendant, l'Asas And Gueusseum se réjouit de la mise en liberté provisoire de la sage-femme et de l'infirmière et remercie tous ceux qui se sont investis pour la cause et en appelle à davantage de solidarité dans la mobilisation