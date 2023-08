Incarcération de Branco : Le Barreau de Paris annonce la couleur, la bâtonnière réagit !

La bâtonnière du Barreau de Paris vient de réagir suite à l’emprisonnement de leur collègue Juan Branco, au Sénégal. «Avec Vincent Nioré (Vice-Bâtonnier), nous rappelons le caractère sacré des droits de la Défense. Aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission, où qu’il soit et quel qu’il soit», a tweeté Julie Couturier, ce dimanche, quelques heures après l’incarcération de leur collègue Juan Branco au Sénégal. La Bâtonnière et ses confrères du barreau de Paris, ne comptent pas lâcher Juan Branco. Ils disent s’activer actuellement pour que l'avocat de Sonko soit libre : «La situation de notre confrère, Juan Branco, incarcéré au Sénégal nous préoccupe. Nous agissons activement pour sa libération, en concertation avec ses avocats», dit-elle. Arrêté samedi en Mauritanie puis transféré à Dakar, Juan Branco est emprisonné à Rebeuss. Le Juge d’instruction du deuxième cabinet a visé 4 infractions contre lui: Attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.