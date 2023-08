Immeuble effondré à Rufisque : Les victimes identifiées, les causes du drame connues

Un immeuble, construit sur deux niveaux, s’est affaissé hier sur un côté à la Cité Sipres de Zac Mbao dans la commune Rufisque Un drame s’est produit, hier, à la Zac Mbao avec la mort de cinq ouvriers et sept blessés dans l’effondrement d’un immeuble en réfection. C’est au cours des travaux de réhabilitation que le bâtiment s’est affaissé. Les victimes sont : Doudou Gnoké, Aliou Sow (21 ans), Khassimou Diop (38 ans), Ibrahima Cissé (45 ans), et Abdoulaye Wade (39 ans). Parmi les blessés, il y a Ousmane Gnoké (21 ans), Lamine Faye (18 ans), Ibou Diouf (21 ans), Mamadou Diallo (45 ans), Ousmane Diallo (20 ans), Ouslane Diouf (23 ans) et Ousseynou Diouf (33 ans). Il y a aussi aussi Serigne Guèye évacué à l’hôpital Principal. Selon les informations fournies par L’Obs, les vraies causes de l’effondrement sont dues aux fondations du bâtiment contiguë à l’immeuble. Si le bâtiment s’est écroulé c’est dû aux travaux de l’immeuble R+1, contiguë au lieu du drame. C’est en creusant la fondation de ce bâtiment que l’immeuble s’est affaissée. Rappelons qu’une grue s’est effondrée sur un immeuble R+3, ce lundi 21 août, vers 14 h à Ouakam, précisément près du monument de la Renaissance. Quid des causes de l’accident. La grue s’est affaissée suite au détachement du socle de sa fondation au sol. En effet, après installation de la flèche et au moment de poser le contrepoids, le solde de la fondation de la grue s’est détaché entrainant la chute de ladite flèche sur laquelle se trouvaient deux monteurs sur un immeuble R+4 situé à proximité. En clair, la chute serait causée par un mauvais calcul de la fondation entre autres.