«Ils dénigrent Macky Sall parce qu’il n’y a plus les décrets du mercredi…» (Adji Mergane Kanouté)

«Quand d’anciens compagnons du Président Macky Sall demandent son arrestation et l’accusent de tous les maux, cela doit faire réfléchir les nouvelles autorités de ce pays. Dans la vie, il faut savoir rester digne en toute circonstance et la reconnaissance est vertu. Dénigrer parce que tout simplement il n’est plus au pouvoir ni dans le pouvoir, dénigrer parce qu’il n’y a plus les décrets du mercredi, dénigrer pour se faire accepter. Pour ces différents scenarii, dénigrer doit donner lieu au rejet systématique. Les nouvelles autorités doivent se méfier de ces personnages ingrats et sans reconnaissance aucune. Merci au Président Macky Sall de nous avoir fait passer du rêve, nourrir de l’espoir, à la réalité. Avec vous, Sunu BRT sillonne allègrement les artères de Dakar et de la Banlieue. Avec vous, le TER soulage les Sénégalais. Avec vous, l’équité territoriale est devenue une réalité. Vous avez laissé un Sénégal réconcilié là où les oiseaux de mauvais augure préconisaient le chaos. A défaut de vous dire Dieuredieuf, qu’ils se taisent.»