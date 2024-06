« Il existe une presse responsable, distincte des médias influencés par des lobbyistes », Ayoba à Sonko

Le journaliste Ayoba Faye a suivi avec attention la conférence publique d’Ousmane Sonko, animée devant les jeunes militants de son parti, le Pastef, à Dakar. Dans son analyse sur X, il a particulièrement relevé un passage où Sonko semblait adresser des critiques à la presse ou à une certaine frange de celle-ci. Le confrère a rappelé au Président du parti Pastef qu’il existe une presse responsable et talentueuse au Sénégal, distincte des médias influencés par des lobbyistes. « Monsieur le Premier ministre, dans une Démocratie, toutes les opinions doivent trouver un cadre pour s’exprimer, si elles ne disséminent pas la haine. Encore qu’il y a des haines justes. Puisque votre accession au pouvoir s’est fondée sur la haine du Tyran qui nous servait de président. « Monsieur le Premier ministre, dans ce pays, il y a une presse responsable et talentueuse. Loin des lobbyistes qui entretiennent des groupes médiatiques pour leurs propres intérêts. Elle est assez outillée pour servir de garde-fous entre le Peuple et la manipulation, les dérives. Elle continuera à jouer son rôle de sentinelle sans pression aucune. Laissez lui ce rôle et concentrez-vous à satisfaire les aspirations de cette génération qui vous a porté au pouvoir pour le changement et la Rupture ».