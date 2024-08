Idrissa Seck : “Le premier devoir de l’État est d’organiser l'unité de la Nation”

Depuis samedi, le Sénégal vit au rythme de la controverse suscitée par la lettre ouverte de l'Abbé André Latyr Ndiaye, adressée au Premier ministre Ousmane Sonko, sur la question du voile dans les écoles. Alors que la polémique prend des proportions inquiétantes, notamment sur les réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre Idrissa Seck s’est invité au débat, ce lundi, pour appeler à cultiver le pluralisme qui fonde, selon lui, le Sénégal. “Le peuple sénégalais, est un peuple pluriel et uni. Pluriel dans ses confréries, dans ses ethnies, dans les esprits politiques. Je voudrais inviter tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la Société civile et l’ensemble des citoyens à garder à l'esprit que, le peuple sénégalais, c’est un peuple pluriel, mais uni. Pluriel dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses esprits politiques”, a-t-il écrit. Le candidat à la dernière Présidentielle a également lancé un message au nouveau régime : “Le premier devoir de l‘Etat est d’organiser l’unité de la Nation et au rassemblement autour d’une seule préoccupation, abréger les souffrances des populations, abandonner les défenses des intérêts personnels résolument au service du peuple”.