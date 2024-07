Hierro-Tenerife : Arrivée de trois pirogues avec 230 migrants à bord

Trois pirogues de 230 personnes à bord sont arrivées aux îles Canaries ce samedi 27 juillet 2024. L'un des bateaux a été remorqué jusqu'à Tenerife et les deux autres jusqu'à El Hierro. On ne sait pas encore les nationalités et d’où ils ont embarqué. Elles transportaient des migrants. Selon des sources du Salvamento Marítimo et de la Croix-Rouge, elles sont arrivées, ce samedi 27 juillet 2024, aux environs de minuit, par leurs propres moyens sur la côte des îles Canaries, deux d'entre eux à El Hierro et un à Tenerife. Plus de 100 migrants dans une des pirogues La même source rapporte que le navire de sauvetage Salvamar Alpheratz a escorté l'une de ces embarcations jusqu'au port de Los Cristianos, à Tenerife, avec plus de 100 personnes à bord. Le cayuco a été repéré par le ferry "Volcán de Tauce" peu avant 7h30, à 8 milles de la côte. Les deux pirogues de 51 et 80 migrants débarquent à Hierro Les deux autres embarcations sont arrivées à El Hierro, l'une avec 51 personnes, qui a débarqué à La Restinga à 5h30, et l'autre avec environ 80 occupants à 7h30, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des transferts vers des centres de santé.