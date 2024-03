Heurts entre militants d'Amadou Ba et de Diomaye Faye à Fatick : Des blessés et un bus incendié

Les militants d'Amadou Ba et la caravane de Bassirou Diomaye Faye se sont affrontés à Fatick. En ralliant la place dite Les Berges du Sine où Bassirou Diomaye Faye devait tenir son discours, des jeunes ont commencé à chanter "Amadou Ba", ce qui a provoqué l'incident. Certains d'entre eux ont été blessés et des motos-Jakarta ont été saccagées, alors que le responsable communal de l'ex-parti Pastef à Fatick, Cheikh Bitéye, a vu le bus de son école privée et une classe incendiés. Pour l'instant, les responsables de ces actes ne sont pas encore identifiés.