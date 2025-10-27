Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an

Seize ans après sa mort, Michael Jackson rapporte toujours des fortunes… C'est ce que révèlent des documents judiciaires mis en avant dans des procédures liées à la succession, toujours pas finalisée. Selon le magazine People, Paris Jackson, la fille du roi de la pop, aurait ainsi touché une manne de 65 millions de dollars depuis la mort de son père, tirée uniquement des bénéfices de l'exploitation de l'empire musical géré par le cabinet de succession – ce qui fait un peu plus de 4 millions de revenu en moyenne par an depuis 2009… Des sommes à multiplier par quatre, puisque la star avait désigné comme héritiers uniquement ses trois enfants Prince, Paris et Blanket (dit Bigi), ainsi que sa mère Katherine, toujours en vie à 95 ans.



Paris Jackson, 27 ans, ne s'attendait sans doute pas à voir ses comptes ainsi étalés sur la place publique. Mais elle a provoqué elle-même cette transparence en remettant en cause la gestion des exécuteurs testamentaires, pointant du doigt des primes jugées exorbitantes qu'ils ont versées à plusieurs cabinets d'avocats qui les épaulent et les conseillent. Les gestionnaires ont répliqué en affirmant que ces primes de plusieurs centaines de milliers de dollars étaient « méritées et raisonnables » au vu du travail fait depuis le décès de la pop star : au moment de sa mort, Michael Jackson avait en effet plus de 500 millions de dettes et devait de l'argent à une soixantaine de créanciers…



« Peu de personnes ont autant bénéficié des décisions des exécuteurs testamentaires que la requérante elle-même, qui a reçu près de 65 millions de dollars de la succession », rappellent les gestionnaires dans un document cité par People. « Les exécuteurs ont permis de faire d'une succession qui ne reposait que sur des dettes et de lourdes obligations un empire évalué à 2 milliards de dollars », évoquant aujourd'hui la marque Jackson comme « une puissance et une force dans l'industrie de la musique ».



Vente à 600 millions



Le cabinet de succession a en effet multiplié les contrats et les initiatives pour combler les déficits et gérer au mieux le catalogue et l'image de la star défunte : vente d'actifs, contrats de licence, sorties d'albums et d'inédits, droits de production conclus avec le Cirque du Soleil, la comédie musicale MJ ou encore le biopic à venir sur la pop star, prévu l'an prochain, qui pourrait générer d'énormes bénéfices et royalties en cas de succès. Sans compter la vente d'une partie du catalogue du chanteur finalisée avec Sony pour une somme d'au moins 600 millions de dollars l'an dernier, comprenant quelques tubes de la star, comme « Beat It » et « Bad », mais surtout ceux d'autres artistes acquis au temps de sa gloire.



Une transaction qui avait pris du retard en raison de l'opposition de Katherine, la mère du défunt, qui s'opposait à cette vente à la découpe, contrairement aux enfants du chanteur… Elle soutenait que Michael Jackson ne souhaitait pas voir son héritage dilapidé et que les biens devaient rester entièrement dans la famille. Faux, a répondu la justice, le testament laisse au contraire une large marge de manœuvre aux héritiers. De quoi arrondir un peu plus leur rente annuelle… En attendant le gros lot, quand chacun touchera sa part, une fois le bras de fer avec le fisc américain réglé.