Héritage de Cheikh Béthio Thioune : son fils porte plainte contre l’une des veuves de son père

Six ans après le décès de Cheikh Béthio Thioune, un litige oppose son fils, Seydina Saliou Thioune, à l’une de ses veuves, Sokhna Déthié Pène. Le différend porte sur une parcelle située à Touba Ndiarème, que chacun revendique comme un don du défunt guide des « Thiantacounes », rapporte L’AS.



Selon les propos relayés par le journal, l’héritier affirme que la parcelle lui a été offerte par son père et accuse sa belle-mère de l’occuper illégalement. Le plaignant réclame 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts.



En revanche, la veuve du défunt guide soutient que le terrain lui a été attribué publiquement par celui-ci en 2014 et accuse son beau-fils d’avoir produit de faux documents.



Le parquet estime toutefois que Seydina Saliou Thioune est le seul à avoir présenté un acte de propriété. Il a ainsi requis six mois de prison avec sursis à l’encontre de Sokhna Déthié Pène pour occupation illégale.



L’affaire a été mise en délibéré, et le verdict est attendu le 15 juillet prochain, complète L’AS.