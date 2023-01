Hausse-carburant : Ce que Gora Khouma annonce sur le prix du transport

Les transporteurs se disent surpris de la décision de l’Etat d’augmenter le prix du carburant, alors que l’année 2023 marque le début de l’exploitation du pétrole et du gaz. Une hausse qui va forcement impacter sur le prix du transport et des marchandises, alerte le secrétaire général du Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma Cette hausse a été une surprise. Les transporteurs ne l’attendaient surtout pas, au moment où le gouvernement annonce l’exploitation des premiers barils du pétrole en 2023 », a fustigé Kora Khouma. Le secrétaire général du Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal de déclarer que si ce que les autorités disent, est avéré, il n’y a pas une raison d’augmenter le prix du carburant. « Avec une telle décision, la population doit s’attendre à une hausse sur le prix du transport et des marchandises. Aujourd’hui, on attend le gouvernement pour voir comment va se dérouler l’augmentation. Par contre, si les autorités refusent de dialoguer sur cette question, les transporteurs vont prendre leurs responsabilités pour le faire », annonce-t-il sur sudfm.