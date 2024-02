Guy Marius Sagna : « La date de l’élection présidentielle est toujours maintenue… »

Ce jeudi 15 février 2024, le député Guy Marius Sagna sera à Rufisque pour distribuer avec les patriotes du département les spécimens de DIOMAYE PRÉSIDENT à la population. « En 2012 Macky avait déserté la place de l’indépendance pour aller en campagne. En 2024, nous devons, à la fois, lutter contre le coup d’État et dérouler notre campagne électorale », déclare Guy Marius Sagna. « Refusons de suivre l’agenda de Macky Sall. Respectons et faisons respecter la constitution », demande le député. Selon M. Sagna, la date de l’élection est toujours maintenue. Mieux, le décret fixant la date de l’élection présidentielle au 25 février 2024 est toujours de vigueur. D’après lui, la loi votée par l’Assemblée nationale a été déférée au Conseil constitutionnel par les députés de Yewwi Askan Wi. La saisine est suspensive. « Par conséquent, légalement, rien ne s’oppose à la tenue de l’élection au 25 février et donc la campagne électorale se poursuit. Le Président est tenue de convoquer le corps électoral », ajoute-t-il.