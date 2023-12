Guinée: le bilan de l'incendie à Conakry monte à onze morts et 88 blessés graves

Au moins onze personnes sont mortes et 88 ont été grièvement blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre-ville de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, a annoncé le directeur technique opérationnel de la protection civile. Les services de secours ont dénombré "11 cas de décès et 88 cas de blessés graves", a déclaré Jean Traoré, lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et des ambassadeurs. Le bilan n'est que provisoire, car les prises en charge sont encore en cours, a-t-il ajouté. Un précédent bilan faisait état d'au moins huit morts.