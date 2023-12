Guinée : explosion dans un dépôt de carburants à Conakry

Une explosion s'est produite lundi dans un dépôt de carburants à Conakry, faisant des blessés, selon une source médicale et des habitants. "Les blessés arrivent par dizaines dans deux des principaux hôpitaux de Conakry, Ignace Deen et Donka", a affirmé à l'AFP docteur Mamadouba Sylla, un chirurgien qui travaille à l'hôpital de Donka. Les autorités guinéens n'avaient pas encore réagi à la suite de cet incendie pour lequel aucun bilan humain et matériel n'était disponible à ce stade. L'explosion, accompagnée d'un incendie, a eu lieu peu après 00H30, dans le quartier administratif et des affaires de Kaloum, près du port, selon des médias guinéens et des habitants contactés par l'AFP. Une épaisse fumée s'élevait lundi matin vers le ciel alors que des habitants fuyaient la zone de l'incident, selon des images sur les réseaux sociaux. Des dizaines de véhicules de la protection civile étaient dans la même zone, selon des témoins. "Kaloum est en train de brûler. Le secteur du port est complètement barricadé par les forces de l'ordre et les sapeurs pompiers courraient vers le (lieu) du sinistre", a indiqué à l'AFP un habitant de la zone, joint au téléphone par l'AFP. "Le courant est complètement coupé dans le secteur", a dit à l'AFP Thierno Diallo, qui s'est présenté comme un douanier.